TRANSFER HABERİ - Savunmaya joker geliyor! İşte Trabzonspor'un listesindeki yeni isim
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Wesley Hoedt transferini rafa kaldıran bordo-mavililer, rotayı joker bir isme çevirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Uzun zamandır sol stoper arayan Trabzonspor, Hoedt'ten vazgeçip yeni bir operasyon başlattı. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, Zorya Luhansk forması giyen Ukraynalı Arseniy Batagov'u transfer etmek için resmi görüşmelere başladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak için resme teklif sundu. Hem sol, hem sağ stoper olarak görev yapabilen ve hatta ön libero olarak da oynayabilen 1.85 boyundaki futbolcunun Ukrayna kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi var. Piyasa değeri 2 milyon euro alarak gözüken Batagov transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. ve Ukrayna U23 milli takımı ile Olimpiyatlarda mücadele eden Batagov'un scout ekibi tarafından tespit edildiği öğrenildi. Özellikle ayağına hakimiyeti ile dikkat çeken Batagov, Ukrayna'nın U21 takım kaptanı. Topu oyuna sokma, defansif anlamda ilk hamle başarısı ile dikkat çeken potansiyelli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.