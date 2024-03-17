Teknik ekip ve yönetim kurulu, ortamın gerginleşmesine izin vermedi. Sabah'ın haberine göre, Avcı ve kurmayları da konsantrasyonun altını çizdi.

6 MADDEDE TRABZONSPOR

1-Thomas Meunier'in kas sakatlığı moralleri bozsa da 3 idman kaçıran Belçikalı oyuncunun takıma dahil olması keyifleri yerine getirdi.

2-Karagümrük maçında farklı galibiyet gelse de Avcı bu maçtaki eksikleri tek tek anlatıp F.Bahçe maçı için önlemler aldı.

3-Avcı, basın ile iki kez buluşup camianın üzerinde bir gerginlik olmamasını sağlarken soğukkanlı tavırları ile dikkat çekti.

4-Teknik ekip, futbolculara Fenerbahçe maçına kadar olan sürede sosyal medyada vakit geçirmeyi adeta yasakladı. Oyuncularla bire bir toplantılar yapıldı. Deneyimli isimler de sorumluluk alıp takımla konuşmalarda bulundu.

5-Biletler tamamen tükendi. Taraftarlar, tribünlerde çeşitli koreografi ve pankartlarla takımı ateşleyecek.

6-Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Rakibin son dönemde oynadığı maçlar detaylı bir şekilde analiz edildi sarı-lacivertli ekibe karşı özel bir diziliş belirlendi.