Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Konyaspor maçıyla devam ediyor. 12. hafta maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Trabzonspor'da 3 isim maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak. 👉TRABZONSPOR HABERLERİ

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çakacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç olacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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