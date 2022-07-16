Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoper hedefi Riechedly Bazoer!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Karadeniz Fırtınası'nın Bazoer için atağa kalktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Bordo mavili ekipte gözler stopere çevrildi.
Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda savunma oyuncusu arayışlarına başlayan Fırtına'nın hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.