Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! İşte listedeki isimler

MASOURAS



Scout ekibi ve teknik ekibin üzerinde hemfikir olduğu Georgios Masouras için en büyük engel maliyeti. Yapılan ilk görüşmelerde Yunan oyuncuyu satmaya yanaşmayan Olympiakos daha sonra 10 milyon euro gibi çılgın bir para istedi. Pazarlıklar sonucunda 7 milyon euro'ya kadar indi. Ancak Fırtına'nın önerdiği 5 milyon artı bonuslar ve uzun vadeli ödeme planı nedeniyle arada ciddi farklılıklar var.



