Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki isimler
Süper Lig'de 18. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transferdeki önceliklerini belirledi. Bordo mavililerde, Edgar'ın sakatlığı sonrası stoper takviyesi öncelikli hale geldi. Sağ kanat için de Visca, Masouras, Yarmolenko, Solbakken ve Efecan Karaca görüşmeleri devam ediyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yönetim, transfer çalışmalarında iyice gaza bastı. Fildişili yıldız Kouassi'yi alarak siftah yapan bordo-mavililer, sağ kanat ve sol beke birer takviye yapma hedefinde. Fotomaç'ın haberine göre, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar'ın yerine stoper öncelikli hale geldi. Portekizli'nin sözleşmesi dondurulabilir. İşte Karadeniz devinin gümdeminde olan sağ kanat ve stoper adayları:
ÖNCELİK YERLİLERDE
Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası Trabzon'a dönüşte scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' dediği belirlendi. Edgar'ın sezonu kapatması sonrası Avcı'nın acilen savunma takviyesini gündeme aldığı öğrenilirken, öncelik yerlilere verildi. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) gibi oyuncular gümdemde geldi.
VISCA
Son dört sezondur gündeme gelen ancak bir türlü transfer edilemeyen oyuncu için Trabzonspor, yaklaşık 1 ay önce Başakşehir'in kapasını çaldı. Ancak 31 yaşındaki Boşnak yıldız için istenen 4 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun yıllık kazancının yüksek oluşu işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın net şekilde, "İstiyorum" dediği oyuncu için yarın maç sonrası bir görüşme yapılması bekleniyor.
MASOURAS
Scout ekibi ve teknik ekibin üzerinde hemfikir olduğu Georgios Masouras için en büyük engel maliyeti. Yapılan ilk görüşmelerde Yunan oyuncuyu satmaya yanaşmayan Olympiakos daha sonra 10 milyon euro gibi çılgın bir para istedi. Pazarlıklar sonucunda 7 milyon euro'ya kadar indi. Ancak Fırtına'nın önerdiği 5 milyon artı bonuslar ve uzun vadeli ödeme planı nedeniyle arada ciddi farklılıklar var.
YARMOLENKO
Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra ismi sık sık zikredilen Ukraynalı oyuncu, West Ham'da taraftarların tepkisinin odağında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki süper yıldızı uygun bir fiyata alabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, futbolcunun menajeriyle temasta. Bu sezon sadece 8 lig maçında oynayabilen ve gol atamayan Yarmolenko için henüz resmi bir görüşme yapılmadı.
SOLBAKKEN
Galatasaray'ın da istediği Norveçli futbolcu için Trabzonspor resmi temasta bulundu. Botheim'i Krosnador'a yüksek bir bedelle satan ve eli rahatlayan Bodo Glimt kulübü, oyuncuyu vermeye sıcak bakmıyor. Ancak Karadeniz devinin kurmayları da bu işin peşini bırakmaya pek niyetli değil. Yeni bir öneri ile Glimt yönetimi ikna edilmeye çalışılacak. Aynı ülkeden gündemde olan Brynhildsen ise biraz daha arka planda kaldı.
EFECAN KARACA
Öncekı dönem Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca, Alanya'dan bu kez ayrılabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Fırtına'nın çağırması halinde fedakarlık yapmaya hazır. Kulübü Alanyaspor ise sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Karadeniz devinin, Bakasetas ile Siopis transferleri nedeniyle güney ekibiyle ilişkileri gayet iyi seviyede.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı