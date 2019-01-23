23 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

VAR oyunu!

VAR oyunu!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

Trabzonspor-Başakşehir maçında sahada Halil Umut Meler, VAR odasında , skandal bir yönetim gösterdi! Şimdi tüm futbolseverler şu soruyu soruyor? “VAR’ı kimler yönetiyor? VAR kime hizmet ediyor? VAR üzerinden bir operasyon mu yapılıyor?”

Bu hafta ligde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı VAR konusunda bardağı taşıran son damla oldu. Temiz isteyen sporseverler şimdi 'ye şu soruyu soruyor: "VAR'ı kim yönetiyor? Arkasında karanlık güçler mi var? Neden VAR'a rağmen bazı takımların canı yanıyor? Haksızlığa uğruyor! VAR'a hakem atamaları, özel talimatlarla mı yapılıyor? Takım adına göre mi VAR'lar tayin ediliyor? VAR üzerinden Türk futboluna bir operasyon mu yapılıyor? kaos ortamına mı sürüklenmek isteniyor?" Kafalarda bu kadar sorular varken, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR hakemi 'un önündeki VAR ekranını görmezden gelmesi, tüm futbolseverleri çıldırttı! Yerel medya sezon başında çekilen bu fotoğrafı kullanıp MHK'yi topa tuttu.

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