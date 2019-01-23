VAR oyunu!

Trabzonspor-Başakşehir maçında sahada Halil Umut Meler, VAR odasında Fırat Aydınus, skandal bir yönetim gösterdi! Şimdi tüm futbolseverler şu soruyu soruyor? “VAR’ı kimler yönetiyor? VAR kime hizmet ediyor? VAR üzerinden bir operasyon mu yapılıyor?”

Bu hafta ligde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı VAR konusunda bardağı taşıran son damla oldu. Temiz futbol isteyen sporseverler şimdi MHK'ye şu soruyu soruyor: "VAR'ı kim yönetiyor? Arkasında karanlık güçler mi var? Neden VAR'a rağmen bazı takımların canı yanıyor? Haksızlığa uğruyor! VAR'a hakem atamaları, özel talimatlarla mı yapılıyor? Takım adına göre mi VAR'lar tayin ediliyor? VAR üzerinden Türk futboluna bir operasyon mu yapılıyor? Türkiye kaos ortamına mı sürüklenmek isteniyor?" Kafalarda bu kadar sorular varken, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR hakemi Fırat Aydınus'un önündeki VAR ekranını görmezden gelmesi, tüm futbolseverleri çıldırttı! Yerel medya sezon başında çekilen bu fotoğrafı kullanıp MHK'yi topa tuttu.