Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18’inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği lider Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılarak hem ikinci yarıya galibiyetle başlamayı, hem de zirve ile aradaki puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zirve ile puan farkını 3'e indirmek isteyen Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

KARAMAN'IN KADRO SIKINTISI

Transfer yasağı nedeniyle devre arası kadrosuna takviye yapamayan bordo-mavililerde, en büyük eksiklik orta saha bölgesinde yaşanıyor. Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması, Sosa'nın ise henüz iyileşmemesi nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman bu mevkide yeni alternatif arayışına girdi. Sosa ve Onazi'nin yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası'nda bu mevkide sağ bek Kamil Ahmet ile birlikte Batuhan'ı oynatan Karaman, Medipol Başakşehir karşılaşmasında Kamil Ahmet'e partner olarak Yusuf Yazıcı'ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini de bu maçın kadrosunda yer almayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 22'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 22'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçta Trabzonspor'un 9, Medipol Başakşehir'in 6 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

YEREL GAZETELERDE HAKEM ENDİŞESİ

Bu arada Medipol Başakşehirspor maçı öncesi Trabzon'da yerel yapan gazeteler, karşılaşmayı yönetecek hakem Halil Umut Meler için endişeli olduklarını dile getirdiler. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında da görev yapan Halil Umut Meler'in söz konusu karşılaşmada hatalı kararlarla galibiyetin önüne geçtiğine dikkat çeken gazeteler, 'Trabzonspor camiası en küçük bir hatayı daha kaldırmaz' başlıklarını kullandı. Taraftarlar ise sosyal medyada başlattıkları kampanya ile 'Adaletli ol' çağrısında bulundu.

TRABZONSPOR'UN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Sosa.

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL, Misafir Tribünü: 45 TL.