2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetimden taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Enes Çelik yönetiminin, Fransız golcü Olivier Giroud için nabız yokladığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre, Bursasporlu yöneticilerin, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi biten 39 yaşındaki ünlü santrfor ile geçtiğimiz gün video konferans sistemiyle görüştüğü ifade edildi. Bursaspor'un deneyimli golcüyü renklerine bağlayıp hücum hattını güçlendirmeyi ve rekor sayıda forma satmayı hedeflediği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.