Tüm sezon "kazandım" dediği anda soyunma odasına yere bakarak giden bir takım vardı karşılarında.

Yine öyle oldu. Rakibin 41 kendilerinin üç kere rakip ceza alanına girdikleri maçtan puanla ve ligde kalarak çıktılar.

En önemli oyuncularının son hafta "ağrılarını" bahane ederek çıkmadığı maçtaki takımın mesajı da açık; "Alın iyi bir santrafor, getirin Skriniar'ın yanına bir stoper, kaleyi de garantiye alalım; yolumuza devam edelim"… Zorluklara, eksiklere rağmen takımını iyi yöneten, iyi oynatan ve ayakta tutan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin'i de tebrik edelim.