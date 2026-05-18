Spor yazarları Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek kümede kalmayı baaşrdı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Fatih Tekke yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor, az sayıda taraftarının izlediği maçta Gençlerbirliği'ne farklı kaybetti. Çünkü akıllar Antalya'da oynayacağı kupa finalindeydi. Fatih Tekke haklı olarak ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Onana, Nwaiwu, Zubkov, Muçi ve Ozan'ı ilk 11'de oynattı. Boran Başkan, Salih, Onuralp Çevikkan, Oğuzhan Ertem, Onuralp Çakıroğlu'nu bordo-mavi forma altında izledik. Gençlerin yürekli oyunu, gelecek yıllar için umut verdi Trabzonspor taraftarına. PAF takım şampiyon, Trabzonspor Lisesi şampiyon! Trabzon şehri bir futbolcu fabrikası. Fatih Tekke, bu cevherleri işleyip, Türk futbolunun hizmetine sunma bakımından büyük şans. 22 golü bulunan Onuachu sezonu zirvede tamamlamak için 11'de sahaya çıktı.
Ama gol atamadı; Eldar Sahmuradov ile gol krallığını paylaştı. 65'te kenara gelen 'bay beyin' Nwakaeme, tribünlerin sevgi seli ile karşılaştı. Vedalar zor ve hüzünlü olur! Trabzonspor taraftarı, son şampiyonlukta büyük rol oynayan Nwakaeme'yi ayakta alkışlayarak uğurladı. Gözler buğulandı! Ama 'bay beyin' unutulmazlar arasına adını yazdırdı... Fatih Tekke, bu mütavazi ve dar kadro ile adeta suda ateş yaktı! Lig üçüncülüğü ve kupada finale çıkmak gerçekten büyük başarı! Helal olsun Fatih hocaya... Gençlerbirliği ise son virajda hem iyi oynadı, hem de ligde kalmayı başardı! Metin hoca da büyük iş başardı.
REHA KAPSAL - KİMLİK!
Trabzonspor başarılı bir sezonu geride bırakarak kendi sahasında Gençlerbirliği maçı ile taraftarına veda etti. Esas bu maç Trabzonspor açısından en önemli noktaydı. Onuachu'nun bir gol daha atıp gol kralı olması kadar kupa finali öncesi nasıl bir kadro ile sahada yer alacakları düşüncesi de öndeydi. Eldeki sağlam oyuncuların hepsi sahadaydı. 1-2 değişiklik haricinde bu da gayet normaldi. Bordomavililer hiç kimsenin kafasında soru işareti bırakmadığı gibi aynı düşünce ile bu maça çıktı. Trabzonspor'u tebrik etmek gerekir.
Fatih hoca, çok başarılı performans verdiği bir sezonda çok önemli işler yaptı. Bu genç ve tecrübeli oyunculara bazı şeyleri iyi anlattı. 1- Oyuncular nerde olduğunu anlamalı. 2- Şehrin ve kulübün isteklerine karşılık vermeli. 3- Çok iyi bir takım kurabilirsiniz. Yüksek profilli oyuncular alabilirsiniz. Kusursuz bir sistem kurabilirsiniz. Ancak oyuncunun ait olma hissi yoksa takım kimliğini hiçbir zaman oluşturamazsınız. Kimlik yoksa takımdan bahsedemezsiniz. Teknik adamlar bunun teknik ve taktikten daha önemli olduğunu oyuncu grubuna iyi anlatmalı ve onları ikna etmeli. Fatih Tekke'nin yaptığı işin ne kadar değerli ve zor olduğu ortaya net bir şekilde çıkıyor. Çünkü hocanın odak noktası; her zaman bunları takımına kazandırmak. Diğer odak noktası da çok çalışmak, gelişmek, sağlam sürdürebilir bir oyun futbol kültürü oluşturmak ve Trabzonspor'a kupalar kazandırmak.