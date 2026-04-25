Trendyol 1. Lig'de düşme hattındaki kritik mücadele Antalya'da yaşanacak. 36 puanla 17. sırada yer alan Serik Belediyespor ile 11 puanla 19. basamakta bulunan ve matematiksel olarak ligde kalma şansını neredeyse yitiren Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Serik ekibi geçen hafta aldığı önemli puanlarla düşme hattının hemen üzerinde kalmayı başarmıştı. Hatayspor için ise bu deplasman maçı adeta final niteliğinde. Antakya temsilcisinin ligde kalabilmesi için bu karşılaşmayı mutlaka kazanması ve diğer rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan maçın tüm detayları haberimizde.

Trendyol 1. Lig'de sezonun en hüzünlü ve bir o kadar da heyecanlı haftalarından birine girilirken Serik Belediyespor, sahasında mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. 36 puanla 17. sırada bulunan ve hemen üzerindeki Ümraniyespor ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Antalya temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Savunmadaki disipliniyle bilinen Serik ekibi, ligin en az gol atan takımlarından biri olan Hatayspor karşısında erken bir gol bularak oyunun kontrolünü eline almayı hedefliyor. Konuk ekip Hatayspor ise kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiriyor. 36 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 11 puanla ligin dibine demir atan bordo-beyazlılar, matematiksel olarak ligden düşme tehlikesiyle burun buruna. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetle moral çöküntüsü yaşayan Hatayspor, Serik deplasmanında onur mücadelesi verecek. İşte Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçının detayları!

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı, saat 13.30'da başlayacak.

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

