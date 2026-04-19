Bursaspor 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi. İşte detaylar...

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u sahasında 5-1 mağlup etti.



Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11. ve 72. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan 64. dakikada Emre Sağlık kendi kalesine ve 69. dakikada Idris Furat kaydetti.

Somaspor'un tek golü 85. dakikada Barış Çelik'ten geldi.



Bu galibiyet puanını 77'ye çıkaran Bursaspor, bitime 1 hafta kala Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Yeşil-beyazlılar, 2021-22 sezonundan sonra ilk kez Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

BİNLERCE KİŞİ KOREOGRAFİ YAPTI

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.

Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.



