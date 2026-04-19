Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Mustafa Fettahoğlu'nun 4. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi ekip 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte 6 sezon sonra Süper Lig'e geri dönmeyi garantileyen Erzurumspor FK 79 puan oldu. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise 63 puan oldu.

Ligin sonraki haftasında Erzurumspor FK sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise Amed SK deplasmanına gidecek.