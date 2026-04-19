Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor sahasında SMS Grup Sarıyer Spor Kulübü'nü mağlup etti ve bitime iki hafta kaldı Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor sahasında SMS Grup Sarıyer Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti ve bitime iki hafta kaldı Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Andre Biyogo Poko'nun 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Alieu Cham, 90+1'de Duran Şahin ve 90+7'de Muhammed Mert kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 46 puan oldu ve 14. sıraya yükseldi. Aynı puandaki SMS Grup Sarıyer Spor Kulübü ise haftayı 13. sırada tamamladı.

Ligin sonraki maçında İstanbulspor deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Sarıyer ise Esenler Erokspor'u konuk edecek.