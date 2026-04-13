Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

İstanbulspor'un golleri; 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik (kendi kalesine) ve 63. dakikada David Sambissa kaydetti. Özbelsan Sivasspor'un tek golü ise 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 43 puana yükseldi ve 14. sırada yer aldı. Özbelsan Sivasspor ise 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Cihat Çelik topu ceza sahası içerisine gönderdi. Okoronkwo'nun gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

19'uncu dakikada Sivasspor atağında sol kanattan Ethemi'nin ortasını savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde seken topa Uğur gelişine sert vurdu. Bir kez daha İstanbulspor savunmasından seken topu penaltı noktası üzerindeki Sambissa geriye doğru çıkardı. Cihat Çelik kendisine doğru gelen topa gelişine sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

34'üncü dakikada İstanbulspor atağında Sambissa topla buluşmasının ardından soldan son çizgiye indi ve pasını yerden ceza sahası içerisine aktardı. Ömer Faruk topu kontrol etti ve sağ ayağı ile çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

37'nci dakikada Sivasspor'dan Kamil'in savunma arkasına pasıyla buluşan Okoronkwo'nun şutunda kaleci Alp topu güçlükle kornere çeldi.

Karşıklaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ethemi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Avramovski'nin kafa vuruşunu kaleci Alp ayağı ile çıkararak gole izin vermedi.

49'uncu dakikadaki İstanbulspor atağında savunma arkasına sarkan Ömer Faruk kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Sivasspor savunmasından araya girmek isteyen Mert'in ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

63'üncü dakikada Sivasspor'da Murat'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden Aroujo, bekletmeden sağ kanattaki Sambissa'yı gördü. Sambissa'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma İstanbulspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.