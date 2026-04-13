Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 6. dakikada Gökhan Akkan (kendi kalesine) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, ligde bitime 3 hafta kala puanını 78'e çıkartarak liderliğini korudu. Boluspor ise 42 puanla 15. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Benhur Keser'in sağ kanattan cezaalanına gönderdiği topu Gökhan Akkan kendi kalesine gönderdi: 1-0.

9'uncu dakikada Abdulsamet'in altıpas önüne gönderdiği topa Doğancan kafa vurdu. Orbanic, tehlikeyi önledi.

10'uncu dakikada Lima'nın sert şutuna müdahale eden Orbanic kale direğine çarpınca sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Orbanic, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerine 14'üncü dakikada Erkan Anapa oyuna girdi.

40'ıncı dakikada Arda Usluoğlu'nun sert şutunda kaleci Erkan Anapa, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

43'üncü dakikada paslarla Boluspor, cezaalanına giren Erzurumspor FK'da Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında Eren Tozlu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Hakemin 7 dakika uzattığı maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Eren Tozlu'nun cezaalanına girerken Lima'nın yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen ikaz üzerine pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar, penaltı kararını iptal etti.

60'ıncı dakikada Crociata'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Türker'i geçen top yan direkten döndü.

69'uncu dakikada Ömürcan Artan'ın sağ kanattan ortaladığı topa Erdem Dikbasan dokundu. Kaleye giden topu Erkan Anapa yumruklarıyla kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor FK, 90 dakikayı 2-0'lık üstünlükle noktaladı