Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Iğdır FK'ya 6-1 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada Giray'ın ceza sahasına sert ortasında topla buluşan Bruno rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Osman'ın ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Tsunami topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Atakan içeri ortaladı. Arka direkte topa yükselen Mendes kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-2

49. dakikada Güray'ın son çizgiye inerek çevirdiği topu kapan Mendes'in ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Bacuna topu ağlarla buluşturdu. 1-3

60. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte bomboş kalarak vuruşunu yapan Mendes ağları havalandırdı. 1-4

68. dakikada Mendes'in defansın arkasına gönderdiği topu kapan Gökcan Koita'ya pasını gönderdi. Müsait pozisyonda vuruşunu yapan Koita'nın şutunu kaleci Ata çıkardı.

78. dakikada Mendes'in şık pasında topla buluşan Koita'nın vuruşunda top filelerle buluştu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alperen topu kale alanında bulunan Koita'ya aktardı. Koita sol ayağıyla yerden şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. 1-5

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bacuna'nın içeriye ortaladığı topa kale önünde vuruşunu yapan Mendes vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 1-6



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Kerem Kalkan

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Aykut Sarıkaya dk. 74), Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Demir Yavuz dk. 74), Kayra Saygan (Kayra Deniz Özbay dk. 84), Gökdeniz Tunç, Toprak Bayar, Seyfi Efe Irga (Aslan Atay dk. 61), Muhammed Ergen (Yiğit Can Okat dk. 61)

Yedekler: Eren Fidan, Eymen Namlı, Diyar Zengin, Arda Turan Özkanbaş, Muhammed Yasin Erdoğan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Alperen Selvi dk. 79), Wenderson Tsunami, Robin Yalçın, Atakan Çankaya, Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Doğan Erdoğan dk. 56), Gökcan Kaya, Ahmet Engin (Leandro Bacuna dk. 46), Tunahan Ergül (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46), Gianni Bruno (Fode Koita dk. 63)

Yedekler: Melih Akyüz, Alim Öztürk, Serkan Asan, Ali Yaşar,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Wenderson Tsunami (dk. 35 k.k.) (Adana Demirspor), Gianni Bruno (dk. 25), Ryan Mendes (dk. 39, 60 ve 89), Leandro Bacuna (dk. 49), Fode Koita (dk. 80) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Kayra Saygan (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Iğdır FK)