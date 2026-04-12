Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ateşinin en sıcak olduğu haftalara girilirken, lider Galatasaray evinde hata payı bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı camia, şampiyonluk şarkılarını erkenden söylemeye hazırlanırken; Kocaelispor, Selçuk İnan liderliğinde İstanbul’dan puan çıkarma planları yapıyor.

Süper Lig'in zirvesinde heyecan fırtınası esiyor! 28 hafta sonunda topladığı 67 puanla rakiplerine korku salan Galatasaray, sahasındaki 32 maçlık muazzam yenilmezlik serisini Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi, en yakın takipçisiyle olan puan farkını koruyarak bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk yolunu temizlemek. Öte yandan Kocaelispor, efsane ismi Selçuk İnan yönetiminde sürpriz arayışında. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi son bilgiler...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik müsabakalarından biri olan bu dev maç, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

RAMS PARK'TA TARİHİ SERİ: 32 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray, kendi evinde tam anlamıyla bir "kale" inşa etmiş durumda. Ligde sahasında oynadığı son 32 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte tam 26 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. RAMS Park'ta son 4 lig maçını da kazanan Aslan, taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde Kocaelispor'u da eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

SELÇUK İNAN ESKİ EVİNDE PUAN PEŞİNDE

Kocaelispor'un başında teknik direktörlük koltuğunda oturan Selçuk İnan, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve kupalar kaldırdığı RAMS Park'a bu kez rakip olarak dönüyor. 34 puanla haftaya giren yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sergilediği dirençli futbolu İstanbul'da da sahaya yansıtarak şampiyonluk yarışına "dur" demeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

