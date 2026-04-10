Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı kamp kadrosunu duyurdu.
İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Kamp kadrosuna şu isimler yer aldı:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Chérif.