Ara transfer döneminde oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş alan Fenerbahçe, sezon sonunda bu transferi bitirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ancak İtalya Serie A devi Juventus'un da devreye girmesi, transfer yarışını kızıştırdı.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
OneFootball'un haberine göre Juventus'un, Nunez'in menajeriyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun durumuyla ilgili detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, hücum hattına fizik gücü yüksek ve hareketli bir santrfor kazandırmak istediği, Uruguaylı yıldızın da bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
2025 yazında Liverpool'dan Al-Hilal'e giden 26 yaşındaki forvetin, Suudi Arabistan'daki kariyerinden memnun olmadığı ve Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin elini güçlendirse de Juventus'un ilgisi transferde dengeleri değiştirebilir.
F.BAHÇE ÇOK YAKLAŞMIŞTI
Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında sözleşmedeki bazı maddeler nedeniyle tamamlanamayan transferi yaz döneminde sonuçlandırmak istiyor. Ancak Liverpool'un talep edeceği yüksek bonservis bedeli ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi, süreci zorlu hale getiriyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Al-Hilal formasıyla 24 maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.