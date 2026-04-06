Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Darwin Nunez için İtalyan devi de devreye girerken, yaz transfer döneminde büyük bir rekabet yaşanması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ



OneFootball'un haberine göre Juventus'un, Nunez'in menajeriyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun durumuyla ilgili detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, hücum hattına fizik gücü yüksek ve hareketli bir santrfor kazandırmak istediği, Uruguaylı yıldızın da bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor.