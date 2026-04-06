Dominik Livakovic'e 2 teklif 1 talip! Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi
Sezon başında Ederson'un transferinin ardından Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak gönderilen, ardından kış transfer döneminde eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hırvat eldiven için 2 kulübün sarı-lacivertlilere teklif götürdüğü ve 1 kulübün de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması hakkında da çalışmalar devam ediyor.
Sezon başında Manchester City'den Ederson'un transferiyle kalesini kapatan sarı-lacivertliler, Brezilyalı eldivenin gelişiyle kadroda kendine yer bulamayacak olan isimle de yollarını ayırmıştı.
2023/24 sezonunun başında Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten yaklaşık 7.5 milyon euro'ya transfer ettiği Dominik Livakovic, bu yaz transfer döneminde LaLiga ekibi Girona'ya kiralanmıştı.
İspanyol kulübünde forma şansı bulamamasının ardından kulüpten ayrılmak istediğini ileten Hırvat kaleci, ocak ayında eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.
Başkent ekibine geri dönmesinin ardından formasına yeniden kavuşan 31 yaşındaki kaleci için dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.
Transferfeed'de yer alan habere göre Livakovic'in bonservisi için teklif yapan ekiplerin arasında Genoa ve Dinamo Zagreb bulunuyor.
Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalan Genoa'nın 5, Dinamo Zagreb'in ise 4 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.
Gelen tekliflerin yanı sıra, Belçika ekibi Club Brugge, Simon Mignolet'in olası ayrılığına karşı alternatif arayışına girerken, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i adaylar arasında değerlendiriyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek tecrübeli file bekçisi, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol yedi.