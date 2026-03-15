Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 30. dakikada Rakhim Chaadaev, 43. dakikada Martin Rodriguez ve 90+1. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 14 maçında 13. galibiyetini almış oldu ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Atakaş Hatayspor ise ligde çıktığı son 10 maçta puan alamamış oldu. Akdeniz ekibi, 7 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR



30. dakikada ev sahibi takımda köşe vuruşunu kullanan Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortada kale sahası içerisinde Rakhim Chaadaev'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0



43. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Eren Tozlu'nun ortasında Benhur'un sert şutu kaleci Emir'den döndü. Seken topu takip eden Rodriguez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0



60. dakikada konuk takımın ceza yayı çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali'nin sert şutunda kaleci Orbanic iki hamlede topu önledi.



90+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando pasıyla topla buluşan Giovanni Crociata çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncuun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu. 3-0