Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Kurtuluş Aslan
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 61 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 79 Yunus Bahadır), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Krstovski)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 76 Erkam Develi), Roshi, Fernandes (Dk. 76 Ali Akman), Ezeh, Diouf
Goller: Dk. 29 Sambissa, Dk. 47 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 34 İshak Karaoğul, Dk. 45+2 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 6 İbrahim Akdağ, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 25 Yusuf Ali Özer, Dk. 73 Duran Şahin (İstanbulspor)