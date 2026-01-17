Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile İmaj Altyapı Vanspor, golsüz berabere kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 76 Recep Niyaz), Mor Faye (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Kanga), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Dk. 81 Catakovic)
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 90+6 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Emir Bars (Dk. 82 Hasan Bilal), Jefferson (Dk. 62 Bekir Can Kara), Hostikka (Dk. 62 Medeni Bingöl), Cedric
Sarı kartlar: Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 84 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 74 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor)