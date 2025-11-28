Trenyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Amedspor, Erokspor'u konuk etti.
Amedspor Erokspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle mağlup etti
Amedspor, Trenyol 1. Lig'in 15. haftasında Erokspor'u konuk etti. Diyarbakır temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti.
Yayın Tarihi: 28.11.2025 - 19:00
Diyarbakır temsilcisi, Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
Amedspor'un gollerini Poko ve Diagne kaydetti.
Erokspor'un tek golü Mikail'den geldi.
Bu maçın ardından Amedspor puanını 29 yaptı. Erokspor ise 28 puanda kaldı.
