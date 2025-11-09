Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında heyecan Adana’da doruğa çıkıyor. Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor, eksi 17 puanla toparlanma peşinde koşarken, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Ev sahibi ekip, kötü gidişe dur demek ve moral bulmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Öte yandan Ankara Keçiörengücü, deplasmanda galibiyet alarak puanını 17’ye taşımayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana'da kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, eksi 17 puanla çıkış ararken, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Ev sahibi ekip, moral depolamak ve kötü gidişe son vermek için sahada ter dökecek. Konuk Ankara Keçiörengücü ise deplasmanda kazanarak puanını 17'ye yükseltmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 9 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.