İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında gözler, İstanbul’un iki köklü temsilcisinin buluşacağı kritik mücadeleye çevriliyor. İstanbulspor, taraftarının desteğini arkasına alarak uzun süredir beklediği galibiyeti almak ve düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, bu kez fırsatı kaçırmak istemiyor. Karşı cephede ise lige damgasını vuran Pendikspor var. Topladığı 22 puanla zirve yarışının içinde güçlü bir şekilde yer alan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda kazanarak Süper Lig hedefini daha da sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda yayınlanacak?