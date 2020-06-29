29 Haziran 2020, Pazartesi

TEKNOLOJİ

Ubisoft Hyper Scape adında yeni bir oyun çıkartacak iddiası!

Ubisoft Hyper Scape adında yeni oyun çıkartıyor!
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Son dönemde en çok oynanan oyun türü Battle Royale oldu. bu alanda yeni bir oyun getiriyor. isimli oyunun 'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Oyunseverlerin son zamanlarda en çok oynadığı oyun türü Battle Royal'e yeni bir oyun getiriyor. isimli oyunun yakın zamanda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak.

ÇIKIŞ TARİHİ BİLE BELİRLENDİ!

'da piyasaya sürülmesi beklenen Hyper Scape isimli oyunun kapalı beta olarak Twitch yayıncılarına sunulacağı iddia edildi.

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