Ubisoft Hyper Scape adında yeni bir oyun çıkartacak iddiası!

Son dönemde en çok oynanan oyun türü Battle Royale oldu. Ubisoft bu alanda yeni bir oyun getiriyor. Hyper Scape isimli oyunun 12 Temmuz'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Oyunseverlerin son zamanlarda en çok oynadığı oyun türü Battle Royal'e Ubisoft yeni bir oyun getiriyor. Hyper Scape isimli oyunun yakın zamanda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak.

ÇIKIŞ TARİHİ BİLE BELİRLENDİ!

12 Temmuz'da piyasaya sürülmesi beklenen Hyper Scape isimli oyunun kapalı beta olarak Twitch yayıncılarına sunulacağı iddia edildi.

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