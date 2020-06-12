Playstation 5 görüntüsü nasıl? Hangi oyunlar tanıtıldı? Özellikleri neler?
Uzun süredir beklenen tanıtım gerçekleşti. Dün gece 23:00'da dünyaca ünlü oyun konsolu Playstation 5 oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, Playstation 5 görüntüsü nasıl? Hangi oyunlar tanıtıldı? Özellikleri neler?
Yeni PlayStation 5 lansmanını dün gece 23:00 itibariyle gerçekleştirdi. Sony, Playstation 5 ile birlikte çıkacak oyunların tanıtımını ve cihaz görünümünü oyunseverler ile paylaştı. Siyah ve beyaz renklerdeki tasarım büyük beğeni kazandı. PlayStation 5'in iki farklı versiyon olarak karşımıza çıkması çıkması ise büyük sürpriz oldu. PS5 ve PS5 Digital Edition olarak tanıtıldı.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
PlayStation 5'in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart sürüm olarak tanıtıldı. Diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan Playstation 5 grafik işlemcisinde ise yine AMD'nin RDNA 2'yi kullanıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5'te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama bulunuyor. Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan Sony Playstation 5'de, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. PlayStation 5'te iki yeni motor yer alıyor. Bu motorlardan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanıyor. Bir diğer motor Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor. Sony'nin Playstation 5'in aksesuarları da tanıtıldı. Bu aksesuarlar arasında, çift 1080p lensle gelen yeni HD kamera, 3D ses desteği ve çift gürültü önleyici mikrofon barındıran kulaklık, sesli komutları algılamak için dahili mikrofon barındıran uzaktan kumanda, aynı anda iki farklı oyun kumandasını şarj edebilen DualSense şarj istasyonu da bulunuyor.
PLAYSTATION 5 HANGİ OYUNLAR TANITILDI?
Spiderman Miles Morales
Gran Turismo 7
HİTMAN III
NBA2K21
Ratched
Project Atia
Stray
Returnal
Destruction AllStars
Kena
Goodbye Volcano High
OddWorld
GostWire Tokyo
Jett
Godfall
Solar Ash
LittleDevil Inside
Demon Souls
Deadloop
Resident Evil Village
PLAYSTATION 5 GÖRÜNÜMÜ NASIL?
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