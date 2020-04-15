Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir?
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'da bir süredir bazı ülkelerde kullanılan bir özellik artık Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Instagram, kullanıcılarına müzik ekleme özelliğini açtı. Peki, Instagrama müzik nasıl eklenir?
Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'a yeni bir özellik eklendi. Uzun zamandır bazı ülkelerde kullanılan özellik, Türkiye'de bulunan kullanıcılar için de aktif hale geldi. Bu özellik Facebook'ta da geçerli olacak.
INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK
Bazı ülkede uzun süredir kullanımda olan müzik etiketi Türkiye'de henüz kullanılmıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilinecek.
INSTAGRAM'A NASIL MÜZİK EKLENİR?
Instagram uygulamasında oturum açtıktan sonra hikaye ekleme kısmına girmeniz gerekiyor. Yeni bir görüntü çekildikten sonra veya galeride var olan görüntülerden birini ekledikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın. Karşınıza müzik simgesi gelecektir. Müzik simgesini seçmelisiniz. Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.
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