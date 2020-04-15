15 Nisan 2020, Çarşamba

TEKNOLOJİ

Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi! Instagram'a müzik nasıl eklenir?

Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'da bir süredir bazı ülkelerde kullanılan bir özellik artık 'de de kullanılmaya başlandı. Instagram, kullanıcılarına ekleme özelliğini açtı. Peki, Instagrama müzik nasıl eklenir?

'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'a yeni bir özellik eklendi. Uzun zamandır bazı ülkelerde kullanılan özellik, Türkiye'de bulunan kullanıcılar için de aktif hale geldi. Bu özellik 'ta da geçerli olacak.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK

Bazı ülkede uzun süredir kullanımda olan etiketi Türkiye'de henüz kullanılmıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilinecek.

INSTAGRAM'A NASIL MÜZİK EKLENİR?

Instagram uygulamasında oturum açtıktan sonra ekleme kısmına girmeniz gerekiyor. Yeni bir görüntü çekildikten sonra veya galeride var olan görüntülerden birini ekledikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın. Karşınıza müzik simgesi gelecektir. Müzik simgesini seçmelisiniz. Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.

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