Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2'de Diogo Gonçalves kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran TÜMOSAN Konyaspor, 34 puana ulaştı. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

Ligdeki sonraki maçına TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kaşılaşacak. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ise ikas Eyüpspor'u konuk edecek.