Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hafta içi lider Galatasaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan ancak sergilediği futbolla alkış alan Göztepe, 46 puanla Avrupa hedefine odaklandı. Konuk ekip Kasımpaşa ise Kayserispor galibiyetinin moraliyle İzmir'e geldi. Kalan her maçını final olarak gören İstanbul ekibi, zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





GÖZTEPE-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

GÖZTEPE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik maç Türkiye saati ile 17:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor.