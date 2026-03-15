Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı devam ederken, haftanın önemli karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanacak. Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi merak edilen tüm detaylar…

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor maçı canlı anlatım!

Süper Lig'de kritik bir viraja girilirken gözler İstanbul'daki yerel derbiye çevrildi. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Kasımpaşa, sahasında Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Her iki takım için de "6 puanlık maç" niteliği taşıyan bu mücadele, ligin alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Ev sahibi Kasımpaşa, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan Claudio Winck'in durumu maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Eyüpspor ise Süper Lig'deki ilk sezonunda kalıcı olma yolunda Ankara deplasmanından sonra bu İstanbul derbisinden de puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Eyüpspor'da kart cezası sona eren Caner Erkin ilk 11'deki yerine geri dönüyor.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre bu kritik randevuyu Zorbay Küçük yönetecek.

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

