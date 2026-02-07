Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 5. dakikada Serginho'nun ağlara gönderdiği topla geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı ve ligde 8 maç aradan sonra galip ayrılarak 12 puana yükseldi. Hesap.com Antalyaspor ise 3 maçlık yenilmezlik serisini ardından ligde ilk kez kaybetti ve 20 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fatih Karagümrük, maçı 1-0 kazandı.