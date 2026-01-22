Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
23 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Yılmaz)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (Batuhan Kolak)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Yiğit Arslan)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kadir Sağlam)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Halil Umut Meler)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Reşat Onur Coşkunses)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Cihan Aydın)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Yasin Kol)