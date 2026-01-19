Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar mücadeleyi canlı maç anlatımı ile takip etmek isterken, maçın yayın bilgileri de merak ediliyor. Konyaspor – Eyüpspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı bilgileri, maç günü netlik kazanıyor.

Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı canlı takip et

Tümosan Konyaspor – ikas Eyüpspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de haftanın merak edilen mücadelelerinden biri futbolseverlerle buluşuyor. Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? ve canlı anlatım nereden takip edilir? soruları da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve dakika dakika gelişmeleri, maç saatine doğru futbol gündeminin merkezinde olacak. Peki, Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevabı...

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor, 19 Ocak 2026'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

KONYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-İkas Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor muhtemel ilk 11'i: Ertaş, Andzouana, Yazgili, Demirbağ, Haubert, Jo, Bardhi, Taşçı, Bjorlo, Muleka, Nayir

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Ulvan, Yalçın, Ortakaya, Meras, Stepanenko, Raux-Yao, Legowski, Radu, Pintor, Bozok

KONYASPOR KUPADA MORAL BULDU

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Bodrum İlçe Stadyumu'nda 2. Lig temsilcisi Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek grupta iki maçta iki galibiyete ulaştı. Anadolu temsilcisi, bu sonuçla kupada yoluna kayıpsız devam etti.

23 Aralık'ta Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından, Bodrum FK deplasmanında da kazanan yeşil-beyazlılar, Morten Bjorlo ve Sander Svendsen'in golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin golü ise Ege Bilsel'den geldi.

ATAN: "KUPADAKİ PERFORMANS LİGE YANSIYACAK"

Teknik Direktör Çağdaş Atan, hafta içinde kupada sergilenen performansın Süper Lig'de beklenen çıkışı başlatmasını umut ediyor. Konyaspor, ligde sekiz maçtır galibiyet alamıyor; bu süreçte dört mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Son lig maçında Kayserispor karşısında Umut Nayir'in 63. dakikadaki golüyle öne geçen Konyaspor, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve önemli bir fırsatı kaçırdı.

KONYASPOR LİGDE KRİTİK BÖLGEDE

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada yalnızca dört galibiyet alabilen Konyaspor, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 17 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, haftaya küme düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde, 13. sırada giriyor.

EYÜPSPOR DA KUPADA KAZANDI

Rakip ikas Eyüpspor da yeni yıla kupa galibiyetiyle başladı. İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1. Lig ekibi Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kupası'nda B Grubu'nun açılış maçında Samsunspor'a 2-1 kaybeden Eyüpspor, Iğdır FK karşısında mağlubiyete yaklaşsa da Umut Bozok'un golleriyle geri döndü. Özder Özcan'ın 26. dakikadaki golüyle geriye düşen Eyüpspor, Bozok'un ilk yarının son anları ve 86. dakikada attığı gollerle galibiyete uzandı.

EYÜPSPOR İÇİN LİG ALARM VERİYOR

Teknik Direktör Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, kupadaki bu galibiyeti lig performansına taşımayı hedefliyor. Ancak İstanbul ekibi, ligde son sekiz maçın yedisini kazanamadı ve düşme hattına oldukça yaklaştı.

Eyüpspor, sezonun son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak 2025 yılını kapattı. Bu sonuç, takımın sezon içindeki 10. lig yenilgisi oldu.

EYÜPSPOR KÜME DÜŞME HATTINDA

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Eyüpspor, 13 puanla 17. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son sıradaki Fatih Karagümruk'un yalnızca 4 puan önünde bulunuyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.