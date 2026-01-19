Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe, ligin Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 32 puan ile 4. sırada bulunan İzmir ekibi, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki farkı açmak üzere sahaya çıkıyor. Çaykur Rizespor'da ise hedef, alacakları 3 puan ile ligin üst sıralarına yükselmek. İzmir'deki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi 19 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Augusto, Ali Sowe