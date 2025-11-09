Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Fofana.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Utku Eriş, Calusic, Guilherme, Melih, Pedrinho, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut Nayir.
FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN