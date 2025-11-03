Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor, kendi evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo.
ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.