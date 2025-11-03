Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gözler Akdeniz’e çevriliyor. Corendon Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor, kendi evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.