Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır.

Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır.