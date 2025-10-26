Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Hesap.com Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini elde ederek 4 maçlık suskunluğunu bozmanın peşinde. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise hedef net: Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, son haftalardaki performansını geliştirerek puanını 10’a yükseltmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...