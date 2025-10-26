Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gözler, Antalya'da oynanacak mücadeleye çevrildi. Hesap.com Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çıkışa geçmek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak kırmızı-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise Nuri Şahin önderliğinde puanını 10'a yükseltip üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı 26 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiia, Paal, Ceesay, Saric, Van de Streek, Abdülkadir, Doğukan, Gueye.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Umut, Crespo, Yusuf, Da Costa, Shomurodov.