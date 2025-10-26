Gençlerbirliği-Konyaspor maçı izle: Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında heyecan dorukta! Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Ankara ekibi, son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek form grafiğini yükseltti. Konya temsilcisi Tümosan Konyaspor ise Recep Uçar önderliğinde son dönemde istediği sonuçları alamadı. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, deplasmanda galibiyetle moral bulmayı ve kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?