Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Son haftayı puansız kapatan iki takım da bu karşılaşmada çıkış yakalamanın peşinde. Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Zeqiri, Ali Sowe

Başakşehir: Muhammed, Festy, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Deniz, Kemen, Da Costa, Shomurodov

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasındaki Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.