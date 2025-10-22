Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Son haftayı puansız kapatan iki takım da bu karşılaşmada çıkış yakalamanın peşinde. Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Zeqiri, Ali Sowe
Başakşehir: Muhammed, Festy, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Deniz, Kemen, Da Costa, Shomurodov
RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasındaki Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.
RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.