Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI 11'LER
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Sambissa, Loshaj, Kenio, Özcan, Mendy, Emir Kaan.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Verasanovic, Minchev.
İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Rizespor maçı 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.