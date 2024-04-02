Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Sambissa, Loshaj, Kenio, Özcan, Mendy, Emir Kaan.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Verasanovic, Minchev.

İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Rizespor maçı 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.