BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | BJK - FB derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe bir araya gelecek. Vodafone Park'ta yapılacak müsabakada 1 maç eksiği olan 14 puanlı siyah beyazlılar, aynı puan durumuna sahip Fenerbahçe'yi yenmek isterken sarı lacivertliler de deplasmandan 3 tam puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki BJK - FB derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının detayları...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 |

Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park Stadyumu 'nda kozlarını paylaşıyor. 14 puanlı ev sahibi, 1 maç eksiği bulunan 14 puanlı rakibini yenmek arayı açmak istiyor. Sarı Lacivertliler ise zorlu deplasmandan alacağı 3 puan ile zirve yarışında emin adımlarla ilerlemenin hesaplarında... İşte ayrıntılar ve derbiden önemli notlar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER...

Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal'ın, maç kadrosunda olup olmayacağına bu akşam yapılacak antrenmanda karar verilecek. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal'ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle maç kadrosuna alınsa bile yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bir diğer sakat futbolcu Nathan Redmond'un ise oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sol elinden ameliyat olan İngiliz futbolcu, özel olarak hazırlanan bileklik sayesinde görev alabilecek.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Teknik direktör Valerien Ismael Fenerbahçe maçının kadrosunu iki mevki dışında belirlemiş durumda.

Kaleyi yine Ersin'e emanet edecek olan Ismael, defansın sağında Rosier, solunda Masuaku'ya, stoperde de Saiss'e görev verecek. Tecrübeli teknik adamın stoperdeki diğer tercihi ise Tayyip Talha ve Necip'ten biri olacak. Antrenmanlarda denenen on birlere göre Tayyip Talha on bir için en güçlü seçenek durumunda.

Ismael'in orta saha tercihi Josef - Gedson - Salih üçlüsünden oluşacak. Hücum hattında sağda Muleka santraforda Weghorst on bire kesin olarak yazılacak diğer isimler. N'Koudou'nun sakat olması ise 3 futbolcuya birden forma şansı doğurdu. Bu bölge için en güçlü aday Nathan Redmond olsa da Dele Alli ve Cenk Tosun'un onibre yazılması da sürpriz sayılmayacak.

4 OYUNCU DERBİDE YER ALAMAYACAK!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, Beşiktaş maçında kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta görev alamayacak.

EMRE MOR'UN SON DURUMU NASIL?

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor'un Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durum yok. Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Emre Mor'un sağlık durumunda endişelendirecek bir durumunun olmadığı, teknik direktör Jesus'un görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

DÖRTLÜ SAVUNMA...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un savunmadaki eksik nedeniyle derbi maçta sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor. Son zamanlarda 3'lü savunma ile sahada yer alan sarı-lacivertli ekip, savunmada yaşanan oyuncu sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı. Luan Peres ile Serdar Aziz'in tedavilerinin devam ettiği Fenerbahçe'de Jorge Jesus, takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlıyor.

JESUS İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Jesus, sarı-lacivertli takımın başında Türkiye'deki ilk derbi mücadelesinde deplasmanda galip gelmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha (Necip), Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond (Cenk), Weghorst.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi.

DERBİDEN İLGİNÇ NOTLAR:

Fenerbahçe, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı.

İki takım birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Rekabette 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi.

İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR

Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.

Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada ise geçmiş sezonlarda Fenerbahçe'de oynayan Josef de Souza, şu an kadrosunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla iki gol birden attı.

EN ÇOK GÖRÜLEN MAÇ SONUCU: 1-0.

Rakiplerin geride kalan 354 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.

Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.