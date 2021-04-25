Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligde riskli bölgede bulunan Kasımpaşa'yı konuk etti. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında hata yapmadı ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. ve 45+1. (p) dakikalarda Enner Valencia ve 40'ta Attila Szalai kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 21. dakikada Hajradinovic ve 82'de Hadergjonaj (p) kaydetti. Ayrıca konuk ekibin 58. dakikada Thelin ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 37 puanda kaldı.
BELÖZOĞLU FARK YARATTI!
Fenerbahçe, teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdikten sonra Süper Lig'de maç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler Belözoğlu'nun başında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.
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