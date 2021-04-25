25 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe hata yapmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , ligde riskli bölgede bulunan 'yı konuk etti. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında hata yapmadı ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. ve 45+1. (p) dakikalarda ve 40'ta kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 21. dakikada ve 82'de (p) kaydetti. Ayrıca konuk ekibin 58. dakikada ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 37 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU FARK YARATTI!

Fenerbahçe, teknik sorumlu olarak 'nu takımın başına getirdikten sonra Süper Lig'de maç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler Belözoğlu'nun başında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.

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