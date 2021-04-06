06 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'e gençlik aşısı! Yaş ortalaması düştükçe...

Süper Lig'e gençlik aşısı! Yaş ortalaması düştükçe...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de birçok takım teknik direktör değişikliğine imza attı. Bu değişiklikler sonucunda yaş ortalaması düşerken, puan ortalaması arttı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 'un Galatasaray'ı 3-0, Kasımpaşa'nın da 'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlattıkları galibiyetlerde, dikkat çeken bir detay da iki genç teknik adamla bunu başarmalarıydı. Hatayspor Teknik Direktörü 43, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şenol Can 38 yaşında… Ve bu iki genç teknik patron Süper Lig'de yalnız değil…

Son dönemlerde artan 45 yaş altı teknik direktör furyasına Fenerbahçe, ilk maçında galibiyet alan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile katılırken, Alanyaspor'dan 41, 'dan İlhan Palut 44, Karagümrük'ten Farioli ise 31 yaşında. Öte yandan bu sezon 41 yaşındaki Erzurumspor'u, 40 yaşındaki Mert Nobre ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. (Sabah)

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