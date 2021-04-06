Süper Lig'e gençlik aşısı! Yaş ortalaması düştükçe...

Spor Toto Süper Lig'de birçok takım teknik direktör değişikliğine imza attı. Bu değişiklikler sonucunda yaş ortalaması düşerken, puan ortalaması arttı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı 3-0, Kasımpaşa'nın da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlattıkları galibiyetlerde, dikkat çeken bir detay da iki genç teknik adamla bunu başarmalarıydı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 43, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şenol Can 38 yaşında… Ve bu iki genç teknik patron Süper Lig'de yalnız değil…

Son dönemlerde artan 45 yaş altı teknik direktör furyasına Fenerbahçe, ilk maçında galibiyet alan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile katılırken, Alanyaspor'dan Çağdaş Atan 41, Konyaspor'dan İlhan Palut 44, Karagümrük'ten Farioli ise 31 yaşında. Öte yandan bu sezon 41 yaşındaki Hüseyin Çimşir Erzurumspor'u, 40 yaşındaki Mert Nobre ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. (Sabah)

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ