25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı pozisyonu

İşte F.Bahçe'nin penaltı pozisyonu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 37. haftasında 'de 'nın yerde kalmasıyla birlikte sarı-lacıvertliler penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

'de heyecan 37. hafta kapanış mücadelesi ile devam etti.

Günün son maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile devam ederken rakip oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON:



NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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