Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'de Valencia'nın yerde kalmasıyla birlikte sarı-lacıvertliler penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 37. hafta kapanış mücadelesi ile devam etti.

Günün son maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile devam ederken Valencia rakip oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem Fuırat Aydınus bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON:







NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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