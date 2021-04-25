25 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Thelin'in golü VAR'a takıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesinin 58. dakikasında konuk ekip Thelin ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Mücadelede skor 3-1 iken lacivert-beyazlılar, 58. dakikada Thelin ile farkı 1'e indirdi.
İsveçli santraforun attığı bu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte ofsayt anı:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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