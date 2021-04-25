25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Thelin'in golü VAR'a takıldı!

Kasımpaşa'nın golü VAR'a takıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesinin 58. dakikasında konuk ekip Thelin ile bulduğu gol, kontrolünün ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelede skor 3-1 iken lacivert-beyazlılar, 58. dakikada Thelin ile farkı 1'e indirdi.

İsveçli santraforun attığı bu gol, incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte ofsayt anı:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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