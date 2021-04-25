Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Thelin'in golü VAR'a takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin 21. dakikasında sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in hatası sonrasında konuk ekip skora dengeyi getirdi. Altay Bayındır'ın o andaki tepkisi ekrana böyle yansıdı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)