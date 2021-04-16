İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 37. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 37. haftada devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Hatayspor yenişemedi. Saat 16.00'da Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Günün son maçlarında Denizlispor ile Sivasspor berabere kalırken, Beşiktaş Kayserispor'u, Galatasaray ise Antalyaspor'un devirdi. İşte güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri