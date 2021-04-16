24 Nisan 2021, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 37. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 37. haftada devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Hatayspor yenişemedi. Saat 16.00'da Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Günün son maçlarında Denizlispor ile Sivasspor berabere kalırken, Beşiktaş Kayserispor'u, Galatasaray ise Antalyaspor'un devirdi. İşte güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 16.04.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 22:28
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 37. hafta

21- DENİZLİSPOR: 28 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 37. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 34 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 37. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 37. hafta

18- KAYSERİSPOR: 35 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 37. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 36 PUAN

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